Zdravlje urina. Bez obzira na piće, što boja mokraće govori o vašem zdravlju

Z

dravlje urina i slične teme iz naših kupaonica jednostavno ne dobivaju dovoljno pažnje. To su uvijek tabu teme o kojima se baš i ne priča, međutim na neke, ako već ne i na većinu stvari zaista je potrebno obratiti pozornost. Boja urina može vam itekako dobro signalizirati i upozoriti vas na pogreške koje možda radite ili vam jednostavno potvrditi da ste – zdravi. Ono što je sigurno, urin je kritičan pri izbacivanju štetnih stvari iz vašeg organizma.

Tu se postavlja najčešće pitanje: „Zašto je urin gotovo uvijek žute boje bez obzira što ste jeli ili pili?“. Krivac u ovoj priči, zove se urobilin ili urokrom.

Cijela priča ide otprilike ovako

Vaše tijelo sadrži određenu (ogromnu) količinu crvenih krvnih zrnaca, no ona se u tijelu, prije nego li ih tijelo ispere iz vašeg sustava ne zadržavaju jako dugo. Crvene krvne stanice u sebi sadrže željezo. Bijela krvna zrnca „konzumiraju“ to željezo kako bi ga zadržali u vašem tijelu, dok se u isto vrijeme rješavaju bilirubina (Bilirubin je kemijski spoj koji se sastoji od tetrapirolskog prstena, u ljudskom tijelu nastaje razgradnjom molekule hem, te je zelenkastožuti pigment. Molekula hema sastavni je dio molekule hemoglobina, jednog od najvažnijih spojeva u eritrocitima).

Bakterija urobilin susreće se s bilirubinom u krvotoku i gura ga prema jednom od dva izlaza – ovdje mislimo da vam nije potrebno objasniti koja su to dva izlaza 😊

Na „urinarnoj ruti“, bilirubin se kreće prema bubrezima koji iz njega izvlače sve vrijedne nutrijente i pretvaraju tvari u molekule koje su ŽUTE BOJE, dakle, urobilin. Pri izlasku iz organizma, količina vode (ili neke druge tekućine) koju ste unijeli dodatno će utjecati na nijansu žute iz razloga što voda u vašem organizmu dodatno razrjeđuje urobilin.

Dugine boje i zdravlje urina

Boja urina koju ćete izbaciti iz organizma u WC školjku svakako šalje poruku. Različite boje ili nijanse govore različite stvari o vašem tijelu i vašim životnim navikama. Počnimo sa žutom.

Potpuno čista: Unosite tonu vode zar ne? Možda da se ipak „maaaalo manje“ hidrirate.

Blijedo žuta (boja slame): Bravo! Osvojili ste nagradu za najpoželjniju boju urina ikad! Blijedo žuta, skoro pa prozirna boja znači da ste zdravi i kvalitetno hidrirani.

Prozirno žuta, ali ne bijela: Da, još uvijek zaslužujete nagradu, zdravi ste i zdravlje urina ovdje je na razini

Tamnije žuta: Nema razloga za brigu, ali trebali biste unijeti tekućinu prvom prilikom – najbolje odmah.

Boja meda/jantara: Žedni? Malo ste dehidrirani. Popijte čašu vode, tri, četiri, sad!

Neon žuta: Ovdje bi razlog mogao biti povećana količina riboflavina. Jeste li upravo popili neki multivitamin?

Zapamtite, ništa u žutoj paleti ne bi trebalo biti alarmantno. Uobičajeno je to mali test i poruka pretjerane ili nedovoljne hidratacije u organizmu. No, kako ste više-manje navikli na neku nijansu žute i druge boje su moguće. Iako zvuči interesantnom vjerujte, nije.

Ovdje biste zasigurno trebali pozvati ili posjetiti liječnika. Bolje je da budete na sigurnoj strani kako ne bi požalili radi malo lijenosti. Zdravlje urina nije šala.

Lagano smeđa boja: Ili ste iznimno jako dehidrirani ili je moguće da vam nešto s jetrom ne funkcionira kako bi trebalo. Za početak pijte puno vode u malim razmacima i ako se boja ne promijeni u standardnu, obavezno posjetite liječnika.

Crvenkasta, roza: Možda ste malo pretjerali s ciklom, borovnicama ili rabarbarom, ali možda imate i malo krvi u urinu. To ne mora značiti ništa strašno, no to je siguran znak da je posjet liječniku obavezan. Razlog bi mogla biti urinarna infekcija, bolest bubrega, problemi s prostatom ili nešto drugo i ponavljamo, posjet liječniku ovdje je svakako obavezan.

Narančasta boja: Također mogući znak teže dehidracije, ili problemi s jetrom ili gušteračom. Posjetite liječnika!

Plava ili zelena: Vjerovali ili ne, razne rijetke genske bolesti i stanja mogu vašu mokraću obojati u zaista unikatne boje. Iako se ovdje može raditi o boji ili aditivu iz neke hrane koju ste unijeli, također je moguća i upala mjehura ili neka slilčna upala/infekcija. Pogodili ste, nazovite liječnika!

Pjena ili mjehurići: okej, znamo,. Ovo nije boja ali je svojevrsno stanje. Mjehurići, odnosno pjenica nije tako čudna pojava. Ukoliko se takvo stanje ne pojavljuje svaki dan, vjerojatno nemate razlog za brigu, no ukoliko se to ponavlja iz dana u dan, mali razgovor s liječnikom bez previše uzbunjivanja svakako je dobrodošao. Jeste li znali da povećani unos bjelančevina ovdje također može biti uzrok?

Volite znanje? Primajte ovakve članke na e-mail i naučite nešto novo svaki dan. ZANIMA ME!

Pogledajte sve članke u kategoriji ZDRAVLJE.