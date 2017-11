Vaš jezik nije najjači mišić u tijelu, ali je zasigurno najčudniji

K

Riba ribi grize rep

Jezik može izgledati kao jedan ogroman mišić, ali zapravo mnogima čini matricu.

oji je najjači mišić na ljudskom tijelu? Neki ljudi kažu da je to zadnja loža. Drugi kažu da to čeljust. A neki pak kažu da je to jezik. Mišić koji osvaja ovu bitku ovisi o tome kako glasi vaša definicija “najjačeg”, ali možemo definitivno reći koji mišić je tu u startu gubitnik. Jezik nije najjači mišić u tijelu. Za početak, jezik nije ni jedan mišić – već njih osam.I dok se velika većina mišića u vašem tijelu pričvršćuje na kost, mnogi mišići na jeziku su međusobno pričvršćeni. Oni formiraju ono što se zove mišićni hidrostat, jednako kao kod hobotnice ruka ili surla kod slonova. (Zaustavit ćemo se nakratko, da biste mogli prožvakati spoznaju da imate ticala, koja su ono što nazivate jezikom).

Četiri mišića na jeziku, koja nisu pričvršćena ni na čemu, nazivaju se unutarnjim mišićima. Svaki od njih putuje u drugačijem smjeru, što pomaže vašem jeziku da izvodi takvu impresivnu gimnastiku, kao što je naprimjer lizanje, odnosno čišćenje malih šupljina dok nisu potpuno čiste. Ostala četiri mišića pričvršćena su s jezika na glavu: jedan je pričvršćen na podlogu lubanje, drugi na grlo, jedan na donju čeljust, a četvri se proteže do vrha usta. Svaki od tih mišića je bilateralan, što znači da su djelomično odvojeni središnjom linijom koja im pomaže raditi s obje strane usta.

Snaga mišića/mišićnog sustava

Ok, jezik nije jedan mišić, već cijeli mišićni sustav. Ali, je li to najjači mišićni sustav u tijelu? Snaga jezika se može izmjeriti – ili barem njegovu izdržljivost – s nečim što se naziva Iowa instrument za oralnu izvedbu. Funkcionira tako da stavite mali balon na jezik te se vrši što teži pritisak (ovdje je demonstracija).

No, pritisak koji vaš jezik može izdržati nije ništa u usporedbi s najvećim mišićima u vašem tijelu, poput vaših kvadricepsa i zadnje lože. Mišiće čeljusti također sudjeluju u utrci za najjače mišiće u tijelu. Razlog tome je što mogu proizvesti veliku snagu s jako malo energije, zahvaljujući činjenici da su mišići čeljusti pričvršćeni na kraću polugu (tj. vilicu). Biceps, naprotiv, mora podići podlakticu, što je relativno dugačka poluga, koja zahtijeva više energije za kretanje.

Dakle, vaš jezik je napravljen od osam mišića koji imaju više zajedničkih točaka s ticalima od trapeza. Možda nije najsnažniji, ali je je poseban zato što je uistinu najčudniji.

Volite znanje? Primajte ovakve članke na e-mail i naučite nešto novo svaki dan.

ZANIMA ME

Ni ne znate što sve vaš jezik može